Pedro Moreno protagoniza película tras sufrir calvario de salud El actor cubano Pedro Moreno cuenta que grabó la película Oscuro veneno sin poder caminar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pedro Moreno protagonizó la película Oscuro veneno (CanelaTV), junto con Candela Márquez y Eduardo Yáñez. Al verlo en la pantalla, pocos imaginarían la crisis de salud que ha vivido el actor cubano. Moreno habló con Mezcal TV sobre su lucha para recuperar la movilidad de su rodilla derecha, incluyendo tres cirugías y dos reemplazos de ligamento cruzado y menisco. Cuando grabó esta historia en Tijuana aún no podía caminar bien. "Yo leí el guión y gracias a Dios el guión estaba acorde a mis comodidades", cuenta el histrión. "No podía caminar, andaba con muletas todavía, y si uno se fija en la película casi siempre el personaje estaba sentado en un bar, estaba en una oficina o simplemente es un traslado de un punto A a un punto B muy sencillo", añade Moreno. "Podía caminar, dar algunos pasos, pero en seguida ya cortaban y entonces me volvía a recargar en la muleta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro Moreno Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El actor acaba de someterse a un tratamiento de células madre y confía en recuperar por completo la movilidad de su rodilla en los próximos tres meses. "Espero que el tratamiento funcione, ahora tengo que esperar noventa días", dijo. Eso sí, agradece el apoyo de su familia y que ha podido seguir actuando. "Esa es la magia del cine, el lente te lleva lo que necesitas ver", dice Moreno.

