¿Se operó el rostro Pedro Fernández? El cantante responde a críticas hacia su rostro “Qué se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, le llegaron a decir a Pedro Fernández ante su cambiado aspecto. El cantante mexicano responde. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días el cantante Pedro Fernández, de 50 años, acaparó titulares de diversos medios de comunicación al aparecer en un live con Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora. La conversación marchó en orden, sin embargo, cientos de fans empezaron a comentar sobre el rostro del intérprete de "La de la mochila azul". “Qué se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, comentó un cibernauta. “Ay noooo; creo fue con el cirujano de Alfredo Palacios. ¿Por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?”, expresó otro. Antes los incesantes comentarios, Fernández se pronunció al respecto. "Por cierto vi una nota de que me había hecho una cirugía y que me veía bien rarito", empezó a decir el artista mexicano. Escucha las declaraciones completas: José Martín Cuevas Cobos, más conocido como Pedro Fernández, nació en Guadalajara, México, el 20 de abril de 1969. Fernandez comenzó su trabajo en telenovelas en 1985 en la serie Juana iris, aunque su trabajo como actor arrancó en 1979 con el filme La niña de la mochila azul. En esta foto lo vemos en 1984 junto a Lucero, su compañera de reparto en la película Delincuente. Image zoom Mezcalent Su padre José Luis Cuevas fue quien lo impulsó a hacer su carrera artística presentándolo en un palenque a la edad de 6 años. Allí conoció a Vicente Fernández, quien quedó asombrado y lo apadrinó como cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante mexicano ha rodado un total de 27 largometrajes y ha participado en siete telenovelas, incluyendo su reciente trabajo en Hasta el fin del mundo.

Close Share options

Close View image ¿Se operó el rostro Pedro Fernández? El cantante responde a críticas hacia su rostro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.