Pedro Fernández es objeto de críticas por mostrar un rostro irreconocible Pedro Fernández apareció en un live con un aspecto tan cambiado, que el público lo comparó con otros famosos que se han realizado cambios drásticos en la cara. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Pedro Fernández realizó un live con Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora. Si bien, la conversación marchó en orden, los cibernautas no pasaron por alto lo extraño que lucia el rostro del intérprete de “La de la mochila azul”; incluso, aseguraban que se veía “irreconocible”. Ante ello, no tardaron en lanzar una serie de críticas en contra del aspecto en la cara del cantante y lo compararon con otros famosos que se han realizado arreglos estéticos fallidos. RELACIONADO: Pedro Fernández ¡se casa otra vez! Image zoom mezcalent.com “Que se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”, comentó una seguidora. “Ay noooo; creo fue con el cirujano de Alfredo Palacios. ¿Por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?”, dijo un fanático. “Que fea cara de perrito .... jajajaja parece Pedro Sola”, expresó alguien más. “Le hicieron cara de memela, como Lin May, Alfredo Palacios, Anamía, Ninel Conde; todas igualitas, caras de mérmelas tlayuderas. Qué pena, qué tristeza y qué vergüenza”, advirtió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones no cesaron y, si bien aprecian su talento, reprueban que se haya hecho ese arreglo estético que consideran le transformó el rostro completamente. “Siempre me ha gustado su música, me acercó al ranchero romántico; lo he escuchado desde hace tantos años. Para mi hijo de 29 años es muy representativo en su niñez. Pero me parece terrible que a los 50 años se sometan a cirugías donde les transforman el rostro, se quedo sin líneas de expresión, parece una figura de cera”, escribió un usuario. Image zoom Agencia México “¡¡¡Qué sucedió!!! Irreconocible Pedro Fernández”, agregó un internauta. “¿¿¿De verdad es Pedro Fernandez???”, comentó otra persona. La polémica sobre el aspecto del también actor continúan; sin embargo, hasta el momento Pedro Fernández no se ha pronunciado al respecto.

