A Pedro Capó la fama no lo ha cambiado. "Sigo siendo el mismo tipo" Los éxitos que Pedro Capó ha obtenido a lo largo de su carrera solo le representan un compromiso personal más para seguir trabajando y sigue soñando como cuando era niño. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que lanzó su primer disco Fuego y amor, en 2005, Pedro Capó ha tenido una carrera en ascenso que incluye cuatro álbumes, una recopilación especial, diversos premios e importantes participaciones en teatro musical y cine como actor. Sin embargo, sus éxitos no le han movido el piso; por el contrario, su condición de celebridad no lo ha cambiado. "Sigo siendo el mismo tipo, viendo la vida de la misma manera. Sigo con el mismo entusiasmo por lo que hago, o más", confesó Capó a People en Español. "Con mucha hambre de seguir cumpliendo metas y sueños; cuando logró una meta me nacen cien más". Incluso, el intérprete de "Valió la pena" se siente honrado de haber trabajado con cantantes como Shakira, Alicia Keys, Thalía, Camilo, Kany García, entre otros, porque considera que le transmiten su experiencia. "Increíble recibir ese espacio de humildad de ese artista que te invita a su espacio creativo", mencionó. "Además, aprendo de mis colegas; soy un eterno estudiante, eterno aprendiz, y que lindo tener la oportunidad, de primera mano, de conocer las herramientas y la luz particular que tiene cada artista; es de mi cosas favoritas, [apreciar] el lado creativo y el lado de la ejecución", dijo. "Me encanta trabajar con gente que admiro". Pedro Capo Credit: Manuel Vélez/cortesía de Sony Music Latin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justamente, ahora tiene una nueva colaboración con Nicki Nicole y De la Ghetto, con quienes creó una versión remix de su tema "Tu fanático", que se incluye en Munai, la última producción musical de Capó. "Para mí siempre ha sido una canción que sobresale del disco", explicó. "Tu fanático carga la responsabilidad de representar el lado pasional, obsesivo, erótico del amor; todo con una elegancia y bien cuidado. De ese lado del amor que tiene un poco oscuridad. Para mí es la canción más vanguardista y progresiva musicalmente del disco", agregó. "Quise darle protagonismo y refrescarla invitando a Nicki y De la Ghetto, a quienes, específicamente, siempre los tuve en mente. Que bonito que vibraron y aceptaron porque la llevaron a otro nivel, se cumplió la visión totalmente. Son dos artistas súper versátiles". De hecho, el también actor considera que "los colegas llevaron la canción a otro nivel" y para darle mayor proyección, este 29 de abril se estrena el video de "Tu fanático" donde "queríamos resaltar el misterio, el erotismo, ese lado pasión-oscuridad". Dicho audiovisual fue creado por el cantante y dirigido por Daniel Eguren. "Es el video del que estoy más orgulloso al día de hoy. Loco porque la gente lo disfrute". "No paro de soñar con el mundo, el universo, con todo, no siento nada imposible en este momento de mi vida", Pedro Capó Mientras promociona este nuevo sencillo, Pedro Capó da a conocer que "vuelvo a hacer cine y televisión"; por lo que se encuentra analizando diversas propuestas. Por ahora, quiere "vivir la vida a plenitud y seguir creando siempre que sume al bienestar de los que amo". Considera que atraviesa por un momento personal en el que se siente pleno. "No paro de soñar con el mundo, el universo, con todo, no siento nada imposible en este momento de mi vida", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image A Pedro Capó la fama no lo ha cambiado. "Sigo siendo el mismo tipo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.