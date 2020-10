Pedro Almodóvar revela que fue acosado por un sacerdote cuando era niño El director español Pedro Almodóvar confesó que sufrió de acoso en el colegio cuando tan solo tenía 10 años. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El aclamado director de cine español Pedro Almodóvar, de 69 años, reveló a través de una entrevista que fue víctima de acoso por parte de un sacerdote cuando tan solo era un niño. Las dramáticas confesiones del director ganador del Oscar fueron hechas en conversación con la revista Vanity Fair en su versión italiana, en la cual detalló los difíciles momentos que vivió cuando ocurrió esta situación durante su época de colegio. “Fue una experiencia atroz. En el colegio había muchos abusos, especialmente con los niños más pequeños. Yo tenía 10 años y pasaba con mis compañeros las 24 horas del día. En el dormitorio, por la noche, nos contábamos nuestras vivencias”, aseguró el cineasta durante su relato de aquellas memorias que aún tiene grabadas en su mente. Image zoom Pedro Almodóvar “Recuerdo al menos a 20 niños que vivían en el colegio y habían sido acosados. Lo intentaron conmigo también, pero siempre logré escapar … cuando estaba solo, no caminaba, sino que corría. Teníamos mucho miedo”, añade Almodóvar, quien desde muy temprana edad fue enviado a un colegio católico, ya que su familia tenía la intención de que se convirtiera en sacerdote. En su conmovedora revelación, el español asegura que a pesar de los múltiples rumores y versiones sobre los abusos que ocurrían al interior de su colegio, lo único que se hizo al respecto fue trasladar a los sacerdotes acusados a otros internados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No sé si el papa está haciendo una revolución o si no está haciendo nada. Lo que sé es que no está haciendo lo suficiente, no contra los abusos sino acerca de la sexualidad de los curas”, expresó el reconocido director, quien no dudó en expresar su molestia contra la iglesia al permitir que este tipo de situaciones ocurrieran.

