SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

El nombre de Paz Vega ha estado en boca de todos en los últimos meses. Después de dar vida a la nueva Catalina Creel en el remake del mítico culebrón Cuna de lobos, la española condujo junto a Ricky Martin y Roselyn Sánchez la gala de los Latin Grammy 2019.

“Este año ha sido muy bueno. Se estrenarán dos películas más en donde aparezco”, contó la actriz , quien también fue uno de los protagonistas de la cinta de Rambo: Last boold. “Tengo un proyecto personal que sería mi primera película como directora, la rodaría en España y es un guión que he escrito. A veces me gustaría como terminar y quisiera tomarme un año sabático para escribir, pero uno siempre se engancha en el siguiente proyecto y uno nunca para”.

Image zoom

De todos esos proyectos, ¿cuál ha sido su preferido? “No sé cuál haya sido mi mejor trabajo porque yo en todos intento dar el cien por ciento, doy lo mejor y todos además me han dejado algo muy bonito”, apuntó Vega, quien fue criticada por su interpretación del personaje de la Creel.

“Quedarme con uno sería como menospreciar a los demás y para mí todos son importantes, así sea un personaje pequeño en una película pequeña, da igual, en ese momento es lo más importante que hago. Obviamente hay películas que han marcado el rumbo de mi carrera”, agregó.

Image zoom

En la que por suerte Vega asegura que no ha tenido que sortear ningún conflicto. “No sé si es suerte o la capacidad de adaptación que tengo, pero no he tenido grandes baches en mi carrera, incluso cuando decidí ser madre, he trabajado embarazada”, destacó. “Siempre me he adaptado a las circunstancias y la verdad que no puedo decir que he tenido momentos de bajón porque en veinte años de carrera, no me ha podido ir mejor”.