Paz Vega en la intimidad: conoce al esposo y a los hijos de la actriz española

Te presentamos al esposo y a los tres hijos de la protagonista de la nueva versión de la telenovela Cuna de lobos que transmite Univision en horario estelar y que este martes 26 de noviembre llega a su gran final con la emisión de su capítulo número 25.

Paz Vega

La actriz española no tiene afortunadamente nada que ver con Catalina Creel, el maquiavélico personaje que interpreta en la nueva versión de Cuna de lobos. A diferencia del rostro de la maldad de la actual telenovela estelar de Univision, la intérprete de 43 años solo tiene ojos para su bella familia.

Su galán

Paz comparte su vida desde hace 17 años con Orson Salazar, un atractivo empresario de origen venezolano con el que ha logrado formar una hermosa familia.

Romántico mensaje

"Y ya van 17 años a tu lado. Parece que fue ayer cuando te vi por primera vez y me cambiaste el rumbo. Juntos nos embarcamos en este viaje sin retorno y aquí vamos navegando, incansables, por el mar de nuestra vida. Te quiero un mundo", fueron las románticas palabras que le dedicó Paz a su esposo en su decimoséptimo aniversario de boda en marzo de este año.

Bella familia

La pareja, que contrajo matrimonio en 2002, tiene tres hijos: Ava, Lenon y Orson Jr.

Su princesa

Ava tiene 10 años y parece querer seguir los pasos de su famosa madre en el mundo de la interpretación.

Madre e hija

La talentosa niña debutó el año pasado como actriz en una popular serie española de Netflix, Paquita Salas, en la que curiosamente también participó su progenitora.

El menor

Lenon, el menor de sus hijos, apenas se lleva un año de diferencia con su hermana Ava.

Experiencia difícil

Paz está muy unida a su familia por eso para la actriz fue muy difícil tener que estar lejos de ellos mientras grababa en México la nueva versión de Cuna de lobos. "Que difícil es la distancia, acostarse sin un beso [...]", llegó a sincerarse en sus redes sociales.

Su hogar

Hay imágenes que hablan por sí solas y esta es, sin duda, una de ellas.

¿Te lo vas a perder?

No dejes de ver el gran final de Cuna de lobos este martes 26 noviembre a las 9 p.m., hora del Este, solo por Univision.

