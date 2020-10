Close

¿Payaso? ¡Mr. Tempo habla de Lorenzo Méndez y el ex de Chiquis le lanza un emoji de payaso! “Las cosas se dicen con huevos, mijo”, escribió entre otras cosas el cantante al empresario. ¡Mira de qué le acusó también, en pleno muro de El Gordo y La Flaca, bajo el clip de su rueda de prensa! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se está complicando la cosa… 24 horas después de ver la luz el video de Chiquis Rivera besando a su nuevo socio, el empresario mexicano Jorge Cueva conocido como Mr. Tempo, Lorenzo Méndez volvió al ruedo de la discordia y comienzan a aflorar las tensiones de esta difícil situación. Tras su reciente y dolorosa separación, la hija de Jenni Rivera trata de rehacer su vida, centrada en el trabajo y hoy, tras conocerse su romance con el empresario, compartió que Lorenzo y ella ya se estaban divorciando. Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera Pese a todo, Lorenzo Méndez de momento sólo tiene palabras de respeto para su ex y este fue el tuit que le dedicó en lo que fue su primera declaración tras el escándalo: “Lorenzo Méndez, hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan, pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos”, escribió. Image zoom IG Lorenzo Méndez Pero cuando el ex de Chiquis escuchó a Mr. Tempo hablar en público de él, ni más ni menos que en medio de una rueda de prensa, ahí sí, el cantante ya no se aguantó. Image zoom IG Chiquis IG Lorenzo Méndez IG Jorge Cueva El Gordo y La Flaca compartió el clip en el que un reportero preguntó al empresario si Lorenzo Méndez "se estaba haciendo la víctima" en medio de este caos y ésta fue la respuesta de Mr. Tempo: “Las cosas caen por su propio peso, Vds. se van a dar cuenta…” Fue entonces, bajo este mismo post compartido por el programa, donde Lorenzo, ni corto ni perezoso, expuso espontáneo su verdad: “Cuando te mandé mensaje hace días lo negaste”, dijo refiriéndose a los rumores que rondaban acerca de su romance con Chiquis. “Las cosas se dicen con huevos, mijo”, dijo insinuando que había actuado de forma cobarde. La cosa no quedó ahí. También le acusó de aprovechar la situación para darse publicidad. “Esta buena la promo”, añadió. Image zoom IG El Gordo y La Flaca Y para rematar, en un nuevo comentario, el ex de Chiquis añadió... ¡El emoji de un payaso! ¡La polémica está servida! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras, Chiquis Rivera fue asaltada al llegar al aeropuerto por infinidad de reporteros. Visiblemente nerviosa y aguantándose las lágrimas, franca y honesta habló frente a las cámaras y aseguró que nunca le fue infiel a su ex y que estaba muy dolida con la situación, además de aclarar que ya había de por medio una demanda de divorcio. Después de asegurar que no tenía ninguna relación con el empresario, que apenas se estaban conociendo mejor, recalcó cuánto quería a su exmarido y la época tan difícil que estaba pasando. “No se vale que quieran voltear las cosas”, dijo con la voz entrecortada.

