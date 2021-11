Paulina Rubio y yo "tuvimos una relación muy intensa", Erik Rubín Erik Rubín da mayores detalles de su romance con Paulina Rubio, quien también reveló lo importante que fue el cantante en su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Paulina Rubio y Erik Rubín tuvieron un tórrido romance hace algunos años; incluso, el esposo de Andrea Legarreta confesó que terminó la relación sentimental con Alejandra Guzmán por estar con La chica dorada. Hace unos días, la cantante mencionó que el noviazgo fue muy fuerte, tenían mucha empatía y eran como almas gemelas, lo cual, fue corroborado por el músico. "En esas épocas, a esas edades todo lo que no vives. Y sí, mi Pau y yo tuvimos una relación muy intensa, muy divertida, muy pasional. Pero, la verdad es que todo eso se ha traducido en una relación bien bonita", reveló Rubín a los medios de comunicación. "Hablé con ella hace tres semanas, antes de que viniera a México, pero, desafortunadamente, por cuestiones de trabajo no pude verla, caray, pero es alguien a quien quiero muchísimo". El cantante aseguró que sigue manteniendo una buena relación con sus exparejas sentimentales. "Algo bien bonito de mis relaciones es que aunque tuvimos este tipo de situaciones, de las cuales siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas [mis ex parejas] me llevó increíble y, la verdad, a todas las veo, las quiero", mencionó. Paulina Rubio y Erik Rubin Credit: John Parra/WireImage; Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca me atrevería mal de ninguna de ellas. De repente, contamos cosas que hemos vivido, que creo no tiene nada de malo, pero nunca me atrevería de ninguna de ellas y por eso mismo hay mucho cariño entre nosotros. Con todas mis ex me llevó increíble y Andrea [Legarreta] también". Erik Rubín asegura que sus exromances no han afectado su matrimonio; al contrario. "A lo mejor hay gente cerrada que le afecta lo que haya vivido su pareja hace 10, 15, 20 o 30 años, pero nosotros la verdad es que no. Pero Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex", concluyó.

