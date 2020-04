Paulina Rubio estrena relación By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Haber sido elegido por la NASA para realizar una estancia de investigación en California y grabar el tema "Tú y yo" con Paulina Rubio han sido dos acontecimientos que han marcado a Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix. "Ha sido lo mejor trabajar con ella. Su manager me dijo su intención de hacer una canción, la hice, la mandé, se la mostró a Paulina, les gustó y eso fue lo que hicimos", cuenta el cantante de 29 años. "A ella le gusta que todo salga bien. Es perfeccionista, [quiere] que la tropa sea perfecta, la cámara, la luz, [que] el cabello sea ideal y a mí me encanta eso porque así las cosas se hacen mucho mejor y se busca la excelencia. Ella es una persona con carácter que es necesario en estos tiempos. Por ejemplo, exige que las cosas que se hagan bien y tiene el carácter y es asertiva". Gracias a su nueva maestra es que este artista nacido en Tlalnepantla, en el Estado de México, buscará a toda costa ganarse el cariño del público con el género de la electrocumbia. "Inicié haciendo música en mi computadora, en YouTube, mientras estudiaba ingeniería aeronáutica", relata el intérprete de "Oye mujer", que está más que orgulloso de su trabajo con la Chica Dorada. "Lo que hace única a esta canción es sin duda Paulina Rubio, que está interpretando una cumbia por primera vez. La producción digital, los sonidos que le puse... es toda una experiencia". Pues a vivirla se ha dicho. Advertisement

