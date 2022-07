Paulina Rubio cumple la última voluntad de su madre Susana Dosamantes Paulina Rubio se hizo cargo de depositar las cenizas de su madre en un nicho familiar junto a su abuelita materna en Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Rubio y Susana Dosamantes Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Credit: Rodrigo Varela/WireImage La muerte de Susana Dosamantes ha sido uno de los más duros golpes que la vida le ha dado a Paulina Rubio. Ahora que hace casi dos semanas de la partida de su madre, la cantante se encargó de cumplir su última voluntad en la Ciudad de México. Junto a su hermano Enrique Rubio y el viudo de su mamá, Luis Rivas, la cantante se hizo cargo de depositar las cenizas en un nicho familiar junto a las de su abuelita materna, en la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal de San Ángel, tal como lo pidió la actriz antes de morir. Sobre las 5:00 p.m. de este jueves se dieron cita en la capilla familiares y amigos de Dosamantes, entre los que se encontraban, entre otros, Benny Ibarra y su esposa Celina del Villar, Erik Rubín, Leonardo García y Yolanda Andrade. Paulina Rubio y Susana Dosamantes Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Credit: Mezcalent En el lugar un mariachi cantó "A mi manera" y "Amor eterno". "Fue muy bonito, ha sido como ella lo ha querido, tal cual", dijo Rubio a la prensa. También agradeció a todos los que la han acompañado en este tiempo. "Les agradecemos muchísimo a todos los medios y a todo el público por las muestras de amor, de cariño y de respeto a mi madre. Quiero decirles que apreciamos mucho este amor, este cariño y todas las diferentes manifestaciones hacia mi madre, por quererla y respetarla", sostuvo. "Les quiero con todo mi corazón y mi mamá les agradeció siempre. Esta muestra de amor la recibo. Soy profesional con los micrófonos y los medios, mi mamá me enseñó a honrarla y respetarla, gracias por su amor, les queremos mucho", dijo a la prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dosamantes falleció un año después de serle diagnosticado un cáncer de páncreas. Su partida ha sido un duro golpe para la Chica Dorada, quien no ha dejado de evocarla en los últimos días. "Dame tu luz para poder cantar hoy en el escenario", dijo antes de participar en el festival LGBTQ+ de Long Beach, CA. "Te dedico mi vida mamita, te extrañaré siempre".

