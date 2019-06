Paulina Rubio confiesa cómo superó su divorcio de Colate

Paulina Rubio recordó su divorcio de Colate y confesó que la ayudó a sanar durante esa difícil etapa de su vida. En entrevista con Tanya Charry de El gordo y la flaca (Univisión) la cantante mexicana abrió su corazón. “Fue, como para cualquier madre, difícil”, confesó sobre la batalla legal con su exesposo. “Yo me metía al mar y abrazaba a mi mamá. Mi madre es lo más importante que la vida me ha dado”, añadió sobre cuál fue su mejor terapia tras la ruptura del empresario español y panelista de “Sin rollos ni tapujos” de Despierta América (Univision).

La Chica Dorada también habló de su vida como mamá. “Tengo una vida super ágil. Mis hijos me mantienen alerta todo el tiempo. Nos despertamos super temprano, estoy con ellos, desayuno, llevo a mi hijo mayor a la escuela. De ahí me voy a mi yoga o me voy a mi entrenamiento o me voy al mar o me voy a alguna clase. Me tomo el tiempo para mí o me voy a ver directamente a mi bebé que ya me está esperando. Es un terremoto el de 2”, dice de su hijo Eros, fruto de su relación con el cantante Gerardo Bazúa.

Según ella, sus hijos tienen personalidades muy diferentes. “El chiquito es super guerrero. Es dominante. Tiene 2 años y Nico tiene 7 y es el dominante”, dice del menor. “Lo manda, le pega, y [Nico me dice:] ¿Mamá pero por qué me pega si me quiere tanto?”, cuenta Rubio risueña.

¿Y la niña que siempre ha anhelado tener? “No me ha llegado. Ya me llegaron los dos niños”, respondió Rubio, quien se separó de Bazúa. Sus hijos son su prioridad, asegura. “Traté de estar lista y de dedicarme a ellos. Mi público es mi jefe pero también yo soy mi jefa entonces decido mucho más a qué me voy a dedicar”.

Sobre Nico, su primogénito, Rubio concluye: “Le encanta J Balvin, ama a J Balvin. Se me subió al escenario con él y no había forma de bajarlo. Quiere muchísimo a Nacho, le encanta la canción de ‘Happy’, adora a sus hijos”. Sin duda su rol de mamá ha cambiado la vida de la cantante.