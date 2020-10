"Decidí romper el silencio y sanar las heridas": Paulina Rubio cuenta su verdad entre lágrimas A través de un videocomunicado, la cantante abrió su corazón y contó la pesadilla que ha vivido los últimos meses. "El bullying te lastima, a mi me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La última etapa de Paulina Rubio no ha sido precisamente dorada y no hay nada más valiente que reconocerlo. A través de sus redes sociales y en un video de lo más sincero y cercano a su público fiel, la artista compartió a corazón abierto cómo ha vivido estos duros meses donde ha sido duramente atacada e insultada. Reconoce sin pelos en la lengua haber sido víctima de acoso y comentarios muy dolorosos que le hicieron un profundo daño. Ocurría tras la publicación de un directo donde se olvidaba de sus canciones y parecía distraída. La exitosa cantante no ha tenido problema en reconocer que se equivocó pero también aceptar que eso quedó en el pasado y que hay Paulina para rato. Poco dada a hablar de su vida privada, esta vez hizo una excepción en este videocomunicado principalmente por su familia, por sus seres queridos y, especialmente, sus fans, esos que siempre han estado al pie del cañón. "Hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mi me transformó", arrancó su emotivo mensaje. "Me tomé un retiro espiritual para conectar con los míos, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó... Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans, les extraño", dijo mientras rompe a llorar. Una imagen que demuestra a una Paulina muy humana, que como todos, está sufriendo esta terrible pandemia y que desea volver a hacer música en vivo. Pero, sobre todo, desea recomponer su vida tan criticada y señalada en los últimos tiempos por un concierto que hizo en redes en el que su comportamiento, asume, no fue el correcto. "Soy responsable de todo lo que me ha pasado", dijo contundente. "También soy ser humano, meto la pata y la riego, pero también aprendo de mis errores. Lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y aportar mi granito de arena resultó uno de los peores días de mi vida", confesó apenada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De los errores también se aprende y Paulina asegura haberlo hecho con creces. También insiste en que mucho de lo que se dice de ella es mentira pero, sea como sea, no se trata de hacer reproches sino avanzar por el bien de todos, de sus hijos, de la gente que ama y, sobre todo, por ella misma. Está de regreso más fuerte que nunca, llena de ganas, vida y música. Así que hay que prepararse porque hay Paulina para largo y eso son buenísimas noticias. "Hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia y para mí misma, me siento bien. No tengo nada que ocultar, soy transparente, soy vulnerable, soy honesta. Los quiero mucho", concluyó. Gracias por este sincero mensaje, ¡toda la fuerza y el cariño!

