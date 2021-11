Paulina Rubio revela que la mamá de Thalía no la dejaba ser su amiga Una fuerte revelación hizo Paulina Rubio sobre su relación con Thalía cuando eran jovencitas y formaban parte del grupo Timbiriche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace años, se ha hablado de una rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía. De hecho, esos rumores se acrecentaron luego de que ambas protagonizaron un pleito a golpes cuando ambas formaban parte del grupo Timbiriche. Sin embargo, el tiempo ha pasado y cada se han convertido en madres. Pero ¿qué hubo detrás de esa rivalidad? ¿Acaso hubo terceros que contribuyeron a la supuesta mala relación entre las cantantes? La chica dorada asegura que si hubo una persona que no quería que fueran amigas y era, nada más y nada menos, que Yolanda Miranda Mange, la madre de la esposa de Tommy Mottola. "Sí, [Thalía] fue mi amiga mucho tiempo y su mamá [Yolanda Miranda] no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran", reveló Rubio en entrevista con Yordi Rosado ( YouTube). "Nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni [la telenovela] María la del Barrio ni nada. Era mi amiga". Sin embargo, con el tiempo tuvieron algunos conflictos de manera personal que desembocaron en el famoso pleito. "Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas", comentó. Thalia y Paulina Rubio Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nosotras traíamos cosas atoradas pero no era de quién era la más importante", aclaró. "Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos del grupo y contener el novio y besar al otro". Ahora, Paulina Rubio revela que ha retomado la amistad con Thalía. "Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paulina Rubio revela que la mamá de Thalía no la dejaba ser su amiga

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.