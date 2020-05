Así respondió Paulina Rubio a la fuerte reprimenda del juez sobre sus supuestos malos hábitos El alto cargo del tribunal le pidió que por favor en presencia del pequeño se abstenga de tomar substancias "tóxicas". By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana se producía un nuevo desencuentro entre Paulina Rubio y su exmarido Nicolás Vallejo Nájera. El español llevaba a la que fue su esposa a los tribunales para pedir la custodia de su hijo Nico por supuestas irregularidades en la casa de la cantante, desde el supuesto maltrato al pequeño hasta los posibles malos hábitos de la cantante. Aunque el juez desestimó su demanda, sí quiso hacer una petición muy importante a la Chica Dorada con una reprimenda sobre el supuesto consumo de substancias tóxicas. "Veo en el video a la señorita Rubio que parece estar intoxicada, poniendo la cabeza hacia abajo, esnifar dos veces, luego regresar y frotarse la nariz. Eso me preocupa", le dijo el juez, a lo que Paulina le respondió. "Pero señor juez, el video dura 45 minutos", le expresó la cantante con cara seria. Sin dejar que le interrumpiera, el juez le llamó la atención y, sobre todo, le hizo un importante aviso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para el mejor interés del niño ahora, voy a ordenar a la señorita Rubio que cuando esté frente al menor que se abstenga de tomar cualquier substancia tóxica, eso significa que cuando el niño esté bajo su custodia no va a tomar alcohol ni otro tipo de substancia", aclaró. La respuesta de Paulina fue tajante, al igual que el gesto de su cara. "Por supuesto". El famoso video de este directo en Instagram se extendió como la pólvora en las redes e incluso el propio Colate opinó indignado por lo que vio. La guerra entre ambos está más abierta que nunca y no parece que habrá tregua.

Close Share options

Close View image Así respondió Paulina Rubio a la fuerte reprimenda del juez sobre sus supuestos malos hábitos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.