Paulina Rubio reacciona a bochornoso video que se ha vuelto viral y asegura que es falso La cantante mexicana Paulina Rubio habla de bochornoso video que se hizo viral donde ella aparece supuestamente defecando en una playa. La Chica Dorada afirma que es falso. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Rubio reaccionó a un video que se ha hecho viral. El video supuestamente muestra a la cantante mexicana defecando en una playa y fue mostrado en un programa de televisión. Las imágenes muestran a Rubio agachada en la orilla de la playa y En casa con Telemundo reporta que luego usó piedras para limpiarse al no tener papel higiénico al alcance. La Chica Dorada habló en exclusiva con El Universal sobre esta vergonzosa situación. "Es un fotomontaje, pero pues yo sí cago", dijo sin rodeos. La intérprete lo tomó con sentido del humor. "No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic", añadió risueña. Rubio —quien es una de las juezas de Mira Quién Baila All Stars (Univision)— añadió sobre este momento viral que ha protagonizado: "No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad". Paulina Rubio Credit: (Chelsea Guglielmino/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rubio dijo que el video es falso, y que las fotos que muestra son de hace muchos años atrás. Paulina Rubio Credit: (Medios y Media/Getty Images) Según ella, las fotos fueron tomadas en una playa de Europa cuando aún estaba casada con Nicolás Vallejo Nágera 'Colate', de quien se separó en 2012.

