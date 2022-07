Paulina Rubio pide fuerza para superar la muerte de su madre Susana Dosamantes Paulina Rubio ha vuelto a los escenarios y le ha enviado un emotivo mensaje a su madre Susana Dosamantes recientemente fallecida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Rubio y Susana Dosamantes Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Credit: Susana Dosamantes/IG Si algo será difícil en adelante para Paulina Rubio será superar la muerte de su madre Susana Dosamantes. A varios días de su fallecimiento, la cantante ha vuelto a los escenarios y le ha enviado un emotivo mensaje. "Dame tu luz para poder cantar hoy en el escenario", escribió Rubio en Instagram antes de participar en el festival LGBTQ+ de Long Beach, CA, de este fin de semana. "Te dedico mi vida mamita, te extrañaré siempre #madresolohayuna", añadió junto a un hermoso video en recordatorio de su madre. Los seguidores de la intérprete de "Yo sigo aquí" le enviaron fuerzas y sus mejores deseos en esta etapa de duelo. "Tu ángel, siempre contigo mi Pau"; "ánimo hermanita. Todo el amor. La música cura. La música llega a todo el universo. Ella te escuchará y será feliz de saber que tú eres feliz"; "ahora que ya es luz nuevamente, siempre está contigo"; "desde el cielo esta en primera fila para verte hacer lo que mejor haces", le dijeron los fans y amigos. Dosamantes falleció el pasado 2 de julio tras una fuerte batalla contra el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace tan solo unos meses. Paulina Rubio y Susana Dosamantes Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia", comunicó Rubio. "Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna". Tras varios días del deceso, la cantante fue vista en el complejo turístico de Miami Beach, FL, en compañía de sus amigas, quienes la han apoyado en todo este tiempo.

