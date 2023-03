Paulina Rubio pide a Thalía limar asperezas: "Hay un infierno para las mujeres que no se apoyan entre ellas" Con el fin de dejar atrás los rumores de rivalidad que pesan sobre Paulina Rubio y Thalía, La chica dorada pide hacer las pases de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Paulina Rubio y Thalía formaron parte del grupo Timbiriche surgieron rumores de rivalidad entre ambas; los cuales, se acrecentaron luego de que las cantantes tuvieras un pleito a golpes durante un concierto. El tiempo pasó, cada uno desarrolló una carrera en solitario y el supuesto enfrentamiento entre ambas parece continuar hasta la fecha. Ante ello La chica dorada propone a la protagonista de la telenovela Marimar limar asperezas y hacer una colaboración juntas. "Voy a hacer un dueto con alguien. Me encantaría que fuera mujer, me gustaría que fuera algo diferente y nos cueste mucho trabajo de conseguirlo", confesó Rubio al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "[Tengo en mente] a Thalía, por ejemplo". De hecho, la intérprete de "Ni una sola palabra" fue más allá de una simple canción o participación en concierto, le propuso hacer toda una gira conjunta, tal como sucedió con Alejandra Guzmán. "No creo que sea ella la que no quiere", advirtió. "Aquí le mando, directamente, a Thalía armemos la gira. Ya Karol G y Shak [Shakira] ¡qué pasó!", advirtió. "Ya decía Shak: 'Hay un infierno para las mujeres que no se apoyan entre ellas'. Tenemos que quitarnos el [estigma]. La competencia más vivida en el pop ha sido la de Thalía y la mía. Que ya la dejen hacer la gira. Ya ponte la pila ¡¿no?!". Paulina Rubio y Thalia Paulina Rubio y Thalia | Credit: Jerod Harris/FilmMagic; John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paulina Rubio asegura que hace "dos o tres años" que no hablan con Thalía. Sin embargo, no duda que puedan lograr una buena mancuerna. "Ya estamos grandes, creo que podríamos hacer algo mítico. Hay que dejar el ego que no es nuestro espíritu", enfatizó. "Hay que hacer equipo. Las mujeres somos todas de un mismo equipo", continuó. "Estaría padrísimo, realmente, tirar cualquier competencia. ¿Tú sabes el lujo que le daríamos al público? Las únicas dos mexicanas más top tenemos que reunirnos".

