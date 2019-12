Paulina Rubio regresa a la corte nuevamente por demanda de su ex Colate Paulina Rubio se vio envuelta nuevamente en conflictos legales con su exmarido Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate, quien aseguró que la cantante no estaba cumpliendo el acuerdo para que el hijo de ambos estuviera con su padre en Navidad. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante varios años, Paulina Rubio libró una cruenta batalla en la corte con su exesposo Nicolás Vallejo-Nájera Colate. Tras llegar a diversos acuerdos sobre el cuidado del hijo de ambos, Andrea Nicolás, la situación se tornó más amable; sin embargo, ahora los problemas legales regresan de nueva cuenta para la cantante, debido a que el empresario acudió a la corte para solicitar que se cumpliera el trato existente sobre un viaje del niño con su padre en estas fiestas decembrinas. RELACIONADO: ¡Estalla la guerra! Image zoom “El juez determinó, hemos ganado todo. Esta señora [Paulina Rubio] se ha gastado, otra vez, miles de dólares para tratar de evitar que su hijo vaya con familia; le hemos vuelto a ganar, una vez más. Llevamos ocho años viniendo a la corte”, advirtió Vallejo-Nájera a los medios de comunicación. “Siempre ha sido así. He estado durante unos años casado por respeto a mi hijo, pero ya mi hijo sufre muchísimo y por eso he tenido que volver a la corte”. Pese a los argumentos de Colate, el representante legal de La Chica Dorada explicó que no había ningún conflicto por parte de la intérprete de “Ni una sola palabra”; incluso, aseguró que fue asunto fabricado por el padre del pequeño. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Paulina no se ha negado a hacer nada. Esta es una moción de emergencia, que no es una emergencia. El juez determinó que no había una emergencia”, advirtió Patrick Vilar a los medios de comunicación. “No ha pasado nada; el niño será devuelto como se había acordado, con el pasaporte, mañana. Esto fue todo una falsa alarma; realmente, alguien queriendo crear publicidad donde no la existe”. A la mencionada audiencia solo acudió el abogado de Paulina Rubio, quien, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Advertisement

