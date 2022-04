Susana Dosamantes es diagnosticada con cáncer de páncreas: "Está yendo al hospital para seguir sus quimioterapias" La veterana actriz ya está en tratamiento para abordar la enfermedad y arropada por los suyos. De momento, su hija Paulina Rubio sigue en medio de su gira Perrísimas con Alejandra Guzmán, pero al tanto en todo momento de su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera actriz Susana Dosamantes ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas y ya se encuentra en tratamiento para abordar la enfermedad. "Es verdad que Susana Dosamantes ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas, ella está siguiendo el tratamiento pero no ha sido hospitalizada. Está yendo al hospital para seguir sus quimioterapias", confirmó Alejandra Palomera, mánager de Susana Dosamantes, en exclusiva a People en Español. "Paulina Rubio sigue en su gira junto a Alejandra Guzmán. La familia la está apoyando y apapachando mucho", prosiguió la representante. Paulina Rubio y Susana Dosamantes Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Getty Images) Tanto Paulina Rubio como su hermano, Enrique Rubio, están pendientes de la situación y comprometidos a apoyar a su madre a cada paso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mamá, te amo más que nunca", le escribía la intérprete a su progenitora el pasado mes de enero por su cumpleaños junto a unas amorosas fotografías. La chica Dorada se encuentra inmersa en su gira Perrísimas con Alejandra Guzmán con un éxito rotundo, pero siempre al tanto y en comunicación constante con los suyos.

