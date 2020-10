Paulina Rubio llega a la pantalla grande La cantante forma parte de la cinta animada mexicana en la que se muestra el folklore el país azteca. Isis Sauceda Por Isis Sauceda/Los Angeles and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Madre de dos hijos y orgullosa de su país, Paulina Rubio no pudo dejar pasar la oportunidad de formar parte de la nueva cinta de dibujos animados El camino de Xico, en la que interpretará el tema principal. “Estoy muy emocionada de formar parte de este proyecto”, anunció la mamá de Andrea Nicolás, de 9 años, y Eros, de 4, en su cuenta de Instagram. La cantante reveló que la historia de la producción mexicana le recordó a su amada mascota Fausto porque relata las aventuras de un perro xoloitzcuintle, como el suyo y al que consideraba parte de su familia. “Cuando leí la historia de El camino de Xico no pude dejar de pensar en mi querido Fausto y los tiempos tan hermosos que viví con él. Fausto era un pequeño y hermoso xoloitzcuintle, era mi amigo y parte de mi familia”, aseguró una nostálgica Rubio. “Le encantaba comer hielo, nadar en el mar, jugar con su pelota y pasear en coche. Recuerdo que cuando llegaba tarde de un concierto, siempre me esperaba despierto afuera de casa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este proyecto parece ser bastante importante para la abogada y defensora de los animales, no solo por su participación como intérprete, sino por la enseñanza que ofrece a los pequeños sobre la cultura mexicana. “Creo en la nobleza y fidelidad de los animales. Por eso, la historia de El camino de Xico me trajo mucha ternura y pensé que era bonito compartir el cuento con mis hijos, además de la riqueza de nuestro folklore mexicano que se mezcla con la realidad”, anotó. Entre quienes dan voz a los personajes de la cinta se encuentran, entre otros, Verónica Castro, Lila Downs, Elena Poniatowska y Alex Lora.

