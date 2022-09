Exclusiva: Paulina Rubio habla de su rol como jueza de Mira Quién Baila All Stars y su vida con sus hijos La cantante mexicana Paulina Rubio habla de ser jueza de Mira Quién Baila All Stars, de sus hijos, y cómo ha salido adelante tras la muerte de su madre, la actriz Susana Dosamantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paulina Rubio regresa a la pantalla chica como jueza de Mira Quién Baila All Stars. La cantante mexicana habló en exclusiva con People en Español sobre este nuevo rol, y cómo ha salido adelante con sus hijos tras la muerte de su adorada madre, la actriz Susana Dosamantes. "Después de lo que hemos pasado mi familia y yo, personalmente lo estoy tomando todo con calma, pero la música es terapia – así que constantemente estoy en eso, preparando lo mejor para mi público", dijo la Chica Dorada, quien en julio del 2022 perdió a su madre, víctima del cáncer de pancreas. "Ahora toca sacar nueva música y van a saber muy pronto mucho más sobre esto y más cosas que estoy haciendo", añadió sobre sus proyectos. Ser jueza de Mira Quién Baila All Stars también la llena de ilusión. "El baile para mí es un arte espectacular como es el canto y la música. Desde que estaba en Timbiriche a los 7 años ya aprendíamos coreografías, y tomé clases de ballet clásico en mis inicios", revela Rubio. "Es una parte importante de un espectáculo, siempre incluyo el baile en mis conciertos". Paulina Rubio Paulina Rubio | Credit: Jesús Cordero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras terminar su exitosa gira de conciertos junto a Alejandra Guzmán, su rol de jueza en este reality show de TelevisaUnivision es un reto que agradece. "Me parece muy divertido la idea de poder ser parte de un concurso diferente para mí, algo que no había hecho antes pero que es parte tan importante de mis conciertos", dice sobre MQB All Stars. Rubio ya fue jueza de X FACTOR junto a Simon Cowell, Kelly Rowland y Demi Lovato. El rol que más la apasiona es el de madre. "Mis hijos son mi motor, la semilla del futuro", dice sobre Eros y Andrea Nicolás. "Nos divertimos muchísimo haciendo deporte, vamos a la playa o navegamos en barco, nos encanta ir a los parques y andar en bici. ¡No paramos!". La artista sabe cómo llenarse de buena energía. ¿Qué le da felicidad? "Mis hijos, música y conciertos, pero también el deporte, el abrazar un árbol, el yoga, la comida sana y rica, y obviamente el amor, interactuar con mis fanáticos, quienes me apoyan en todo momento, en las buenas y en las no tan buenas", reconoce. La nueva temporada de Mira Quién Baila All Stars, conducida por Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra, estrena el 9 de octubre a las 8 p.m. ET en Univision.

