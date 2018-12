Tras recibir críticas Paulina Rubio aclara su comentario sobre Donald Trump

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Paulina Rubio recurrió a sus redes sociales para aclarar su postura ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber recibido una serie de críticas por su frase: “Donald Trump we like you” en un concierto.

La frase dicha por Rubio ocurrió cuando la cantante mexicana ofrecía el concierto K-Love Live: Las que mandan, el pasado sábado en Los Ángeles, California. “¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las que mandan! Donald Trump we like you“, dijo Rubio en el espectáculo, cuyo título era alusivo al empoderamiento de la mujer. Ante su frase la audiencia reaccionó con un sonado abucheo según se puede ver en uno de los videos publicados por el programa de entretenimiento Suelta la sopa de Telemundo.

Tras acaparar titulares de prensa y las críticas recibidas, Rubio escribió en su cuenta de Instagram: “A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado”.

Los usuarios en las redes reaccionaron de la siguiente manera. “No todos entiende el sarcasmo, y pareció totalmente que estabas a favor de Trump. Se escuchó muy raro. ¡Claro que los que te conocemos supimos que era sarcasmo!”, dijo uno. Mientras, otra persona indicó: “No se escuchó como sarcasmo, porque tu acento no te lo permitió, sino sabes hablar inglés mejor ni hables”. Un fan fiel a Rubio expresó: “¡Lo sabemos Pau! Solo que los que no te conocen como nosotros, lo mal interpretaron! Entendimos que fue un mensaje de amor para que ese ser lleno de racismo baje la guardia y el odio hacia los latinos”.