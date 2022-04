Paulina Rubio rompe el silencio sobre el cáncer de su madre: "Juntas saldremos adelante" Paulina Rubio le dedicó un conmovedor mensaje a su madre susana Dosamantes en el que le asegura que juntas saldrán adelante luego de que se le diagnosticara un cáncer de páncreas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta el momento Paulina Rubio no se había expresado sobre la terrible noticia del diagnóstico de cáncer de páncreas de su madre Susana Dosamantes. Ahora la cantante y actriz ha roto el silencio y le dedicó un conmovedor mensaje en el que le asegura que juntas saldrán adelante. "Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente", comenzó escribiendo Rubio al compartir tiernas imágenes junto a su madre en Instagram. "Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi Fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos, se que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Susana no necesito decírtelo xq ya lo sabes TE AMO y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan.

Bobe tus nietos te aman. Todos juntos de tu mano mamita hermosa ❤️", le dejó saber. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Palomera, mánager de Susana Dosamantes, confirmó este jueves a People en Español que a Dosamantes se le había diagnosticado un cáncer de páncreas y que ya se encuentra bajo tratamiento. "Ella está siguiendo el tratamiento, pero no ha sido hospitalizada. Está yendo al hospital para seguir sus quimioterapias", dijo. Palomera indicó que aunque Rubio estaba en su gira Perrísimas con Alejandra Guzmán, "la familia la está apoyando y apapachando mucho".

