Paulina Rubio gana batalla legal a "Colate" Paulina Rubio regresó a la corte para pelear contra su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera, por la seguridad de su hijo mayor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Paulina Rubio solicitó una audiencia urgente para evitar que Nicolás Vallejo-Nágera, su ex esposo y padre de su hijo, Andreas Nicolás, viajara de vacaciones a España con el pequeño. La razón de la negativa es la preocupación por parte de la cantante de que su primogénito esté expuesto al contagio de COVID-19. Así, ambos padres tuvieron una audiencia virtual; en la cual, también estuvieron presentes sus respectivos abogados, el juez correspondiente y Amber Glassper la guardiana del niño asignada por la corte. “Hay un sin fin de razones por las cuales nos oponemos”, mencionó Max Leinoff, abogado de Rubio, durante la audiencia virtual. “Pero creo que es apropiado que la guardiana lo diga”. RELACIONADO: Paulina Rubio podría perder la custodia de su hijo mayor Image zoom AGF/Lagencia Grosby Por su parte, la guardiana consideró que es atentar contra la salud del menor realizar dicho paseo. “El niño está muy interesado en ir a España, tienen familia allá y claro que sería un viaje muy bueno para él en cualquier otra circunstancia”, agregó Glassper. “Mi preocupación es que si el niño viaja a España podría estar en riesgo de contraer el virus durante el viaje que es muy largo y qué pasaría si lo adquiere, ya no podría regresar. Habrá otras oportunidades y sé que el el niño estaría feliz de ir, pero creo que en este momento ese viaje debería ser retrasado”. Image zoom Eduardo Parra/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, el abogado de Colate argumentó que esto fue planeado como las habituales vacaciones anuales y tenían todo listo, el juez rechazó la moción porque considera “completamente irresponsable” que el viaje se realice. Y pidió revisar la situación en un par de meses. “Entiendo perfecto que este es un viaje familiar y que tanto el señor Nájera como su hijo están emocionados por hacer, pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo”, advirtió el juez Spencer M. “Lo lamento mucho, pero creo que habrá más viajes, pero no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España”.

Close Share options

Close View image Paulina Rubio gana batalla legal a "Colate"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.