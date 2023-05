Paulina Rubio estalla en programa en vivo ¿Por qué Paulina Rubio tuvo una reacción tan sorprendente en emisión de Televisión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de su madre Susana Dosamantes y su gira con Alejandra Guzmán, Paulina Rubio se había mantenido alejada de los escenarios. Ahora, está retomando su carrera con nuevo tema y está de promoción por España. Con el fin de hablar de su reciente material discográfico, la Chica dorada se presentó en un programa de televisión, pero la experiencia resultó incómoda para la famosa. Todo ocurrió cuando la intérprete de "Ni una sola palabra" asistió a la emisión Y Ahora Sonsoles, donde estaba siendo entrevistada por su titular Eva Soriano; así, la cantante dijo que tiene un "pedacito de España en su casa", haciendo referencia a su hijo Andreas Nicolás, a quien procreó con su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera. "Claro, mi hijo es un trozo de España", comentó. Soriano quiso bromear. "Ah, pensé que te habías llevado una piedra o algo", mencionó. "También, también", dijo Rubio. "¡Qué mala, qué mala!". Sin embargo, el comentario enfureció a la mexicana, quien reaccionó de una manera inesperada. Así, se levantó de su lugar, se puso de espaldas a la conductora, quien estaba sentada, y le advirtió "límpiame el culo si puedes. ¡Coño, que me limpies el culo!". Lo cual, desconcertó por completo a la anfitriona que no supo que hacer. Ante ello, la cantante volvió al ataque, dejando clara su molestia. "¡Ay, qué mala! ¿No que eres bromista güey?", enfatizó. Paulina Rubio Paulina Rubio | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Paulina ¿pero qué expresión es esa? 'Límpiame el culo', no se la había oído a nadie, pero me encanta", agregó Soriano. "Pero ¿me estás tomando en serio o me estás tomando de pipipi?", concluyó Rubio. Paulina Rubio Este video, que ya circula en redes sociales, ha desatado polémica y posiciones encontradas a favor y en contra de Paulina Rubio. Pese a todo, ella no se inmuta y sigue feliz realizando su promoción.

