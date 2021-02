Close

¿Paulina Rubio está en bancarrota? Los rumores sobre los graves problemas económicos por los que atraviesa Paulina Rubio no cesan. Ahora, se dan a conocer detalles sobre su situación financiera. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, se ha rumorado que Paulina Rubio atraviesa por una fuerte crisis económica que se ha acrecentado debido a la pandemia por coronavirus que se vive en el mundo. La polémica sobre la complicada situación de la cantante ha persistido tras darse a conocer que adeuda el pago de impuestos de su residencia en Miami. Ahora, Susana Dosamantes, madre de la intérprete de "Ni una sola palabra", habla al respecto. "Cuando no se trabaja en una pandemia, como todos, pues sí es duro. Ha sido una pesadilla para el mundo, no para nosotras nada más", advirtió Dosamantes a los medios de comunicación. "Nosotras seguimos luchando. Pero además, cuando es una niña buena que mantiene a sus hijos y que es una gran artista, pues hay que aplaudirla. Y como mujer, soportar [apoyar] a todas las mamás que son las efectivas [las proveedoras]". Acerca de los señalamientos que Rubio ha recibido por vender saludos en sus redes sociales, la actriz aseguró que no tiene que avergonzarse porque es una forma de obtener ingresos de manera honesta. Image zoom Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que todo el trabajo que sea honrado es bueno. Porque como ella no es una persona que se haya casado con un multimillonario, ni heredó tampoco multimillones míos [debe buscar la forma de obtener ingresos]. Somos gente de trabajo, como todos ustedes, tenemos que trabajar y creo que es loable que haga algo sano, decente y correcto. Me da mucha pena la gente critica. Deben ser millonarios y se están rascando la tripa ahí echados". Respecto a los problemas legales que Paulina Rubio mantiene con los padres de sus hijos, Nicolás Vallejo y Gerardo Bazúa, Susana Dosamantes fue enfática al mencionar que "en lugar de estar en incono y en maldad hay que estar en bondad, en bienestar y en cuidar a tus hijos".

