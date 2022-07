Paulina Rubio dedica conmovedor mensaje a su madre, Susana Dosamantes, tras su fallecimiento La Chica Dorada acudió a sus redes sociales para mandar un conmovedor mensaje de despedida a su madre, cargado de sentimiento y amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 2 de julio se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Susana Dosamantes en el hospital Mount-Sinai de la ciudad de Miami debido a un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado el pasado abril. Al poco de hacerse oficial la noticia, su hija, la cantante Paulina Rubio, envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales junto a una bella imagen de la actriz. Susana Dosamantes y Paulina Rubio Susana Dosamantes y Paulina Rubio | Credit: Mezcalent x2 "Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos", expresó la cantante con estas palabras cargadas de dolor. Fueron muchos los compañeros de profesión y amigos que quisieron mostrar su apoyo y cariño a la cantante de "Ni una sola palabra" en esta publicación. Jacky Bracamontes, Galilea Montijo, Erik Rubin, Biby Gaytán o Laura Pausini, entre muchos otros, lamentaron esta pérdida. Mnesajes de famosos Credit: Instagram Paulina Rubio Pero no solo le mostraron amor las celebridades, ya que sus millones de seguidores también expresaron su apoyo incondicional. Mensajes fans Credit: Instagram Paulina Rubio Hace solos unos días la artista compartía desde el escenario durante uno de sus conciertos en México la difícil situación que está atravesando su familia por la enfermedad de su madre y pedía oraciones por ella. Desde aquí lamentamos mucho este fallecimiento y mandamos mucha energía a Paulina Rubio.

