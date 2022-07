Paulina Rubio comparte triste la situación que vive su familia: "Quiero su mejor oración para mi madre" Desde México y en un evento al que fue invitada, la cantante habló de los delicados momentos de "incertidumbre" que viven y habló así de su mama, la primera actriz Susana Dosamantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando el pasado mes de abril se hizo público que Susana Dosamantes había sido ingresada para tratarse un cáncer de páncreas, Paulina Rubio fue de las primeras en salir a la palestra para mostrar todo su apoyo y su amor a la abuela de sus hijos. Aunque en ese momento se encontraba inmersa en la gira de conciertos con Alejandra Guzmán, Perrísimas Tour, estuvo pendiente de la primera actriz en todo momento, quien se encuentra bajo todos los cuidados médicos y arropada por su familia. Esta semana, la intérprete de "Ni una sola palabra" asistía a un evento en México en donde sobre el escenario abrió su corazón para compartir la difícil situación que está atravesando su familia por este motivo. Paulina Rubio y Susana Dosamantes Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Credit: Rodrigo Varela/WireImage "Estoy en un momento de mi familia muy sensible, y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar, quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos de incertidumbre", dijo visiblemente emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Simplemente gracias, amo México... Enrique, te amo hermano, y estamos de la mano de Dios con mi mamá. Los quiero mucho", concluyó. Aunque la artista y su familia se han mantenido muy privados, Paulina quiso dar a conocer este momento tan duro para que su gente querida de tantos años le brinden esas oraciones necesarias a su madre. Cuando se anunció su situación de salud, ella fue de las primeras en declararle su amor a través de una emotiva publicación en redes. "Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Susana no necesito decírtelo porque ya lo sabes, TE AMO y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano", expresó.

