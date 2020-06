En medio de la polémica que le rodea, Paulina Rubio reaparece con un mensaje positivo La cantante ha dado la cara y ha compartido unas palabras en medio de su batalla legal con su exmarido Nicolás 'Colate' Vallejo Nájera. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los últimos meses no han sido precisamente los mejores para Paulina Rubio, la lucha con su exmarido Nicolás Vallejo Nájera por el hijo de ambos les ha llevado a varios enfrentamientos en la corte. El más reciente implicaba que la artista se hiciera una prueba toxicológica para comprobar si consumía algún tipo de droga. En medio de este huracán de eventos negativos en su vida, la cantante ha reaparecido en redes con un mensaje lleno de positividad y buen rollo. Aunque lo hacía para agradecer la acogida de su nuevo single "Tú y yo", aprovechó este video para transmitir unas palabras que dejan ver su sentir en este momento. "Tranquilidad, amor, humor, tiempo", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y por si alguien se pensaba que todo lo que le está pasando iba a afectar su carrera y su música, la Chica Dorada quiso dejar algo muy claro. "Paulina is in the house". Su video ha provocado un montón de mensajes de apoyo en estos tiempos convulsos de pandemia, violencia y, en su caso, batallas legales. El amor de sus fans está por encima de todo y así se lo han demostrado en un aluvión de escritos cargados de ánimo y buenos deseos. "Qué padre verte y que estés bien", "Te amamos", "Eres la mejor", "Como tú ninguna", le escribieron algunos a los que la cantante intentó contestar y agradecer por sus palabras. Su música es su mejor aliada y su gran refugio en estos momentos complicados, así que felicidades por ese número uno y por muchos más.

