Paulina Rubio es captada tras la muerte de su madre Susana Dosamantes Se revelan las primeras imágenes de Paulina Rubio luego de los funerales de Susana Dosamantes ¿cómo está? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 2 de julio, falleció Susana Dosamantes a causa de un cáncer de páncreas. Su hija Paulina Rubio le dedicó un conmovedor mensaje tras su partida y a partir de entonces no ha querido pronunciarse públicamente ante su lamentable pérdida personal. Algunos rumores apuntan a que La chica dorada está recibiendo el apoyo de algunos amigos cercanos para lidiar con la ausencia de su madre; lo cual, parece ser verdad, ya que fue captada con diversas personas. La cantante llegó a un complejo turístico de South Beach en Miami, Florida, acompañada de dos amigas, tal como fue captada por las cámaras del programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). La intérprete de "Ni una sola palabra" portaba una blusa blanca de manga corta, unos shorts de mezclilla, unas botas con flecos; como accesorios tenía una gran bolsa en tono claro, unos lentes de sol, una bufanda en tonos grises y una gorra de satín en color rosa. Su cabello está suelto. Posteriormente, se le vio sentada en la playa, junto a su asistente personal, según mencionó dicha emisión. Luego de unos momentos, llegaron otros amigos y su manager Rosela Zavala. Susana Dosamantes y Paulina Rubio Susana Dosamantes y Paulina Rubio | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos estuvieron conversando y parecían muy animados; tras un tiempo, todos se fueron del lugar. Paulina Rubio Credit: Captura de pantalla Ventaneando De momento, se desconoce si Paulina Rubio hará una pausa profesional para procesar la pérdida de su madre. "Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia", escribió cuando falleció su madre. "Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paulina Rubio es captada tras la muerte de su madre Susana Dosamantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.