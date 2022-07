Paulina Rubio se lleva un disgusto al cantar en un estadio medio vacío en Costa Rica La cantante Paulina Rubio fue una invitada especial del Mes del Orgullo Gay en Costa Rica, pero sus fans no se aparecieron en su presentación en el Estadio Nacional de San José, que se veía muy vacío. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una gira con teatros y estadios sold out junto a la roquera Alejandra Guzmán, la cantante Paulina Rubio tuvo un contratiempo en una presentación en solitario en Costa Rica. La rubia mexicana fue la invitada especial para celebrar el Mes del Orgullo Gay en Costa Rica, pero a pesar de la fuerte promoción de su esperado regreso al país centroamericano, y la repartición de boletos gratuitos, la ex-Timbiriche no logró llenar el Estadio Nacional de la capital, San José, que tiene una capacidad de 35,000 espectadores. De acuerdo a los cibernautas, personal de la localidad estuvieron obsequiando los boletos durante la marcha del Pride, y a las afueras del estadio. Pero a pesar de regalar los boletos, la gente rechazó asistir al concierto. No obstante, la cantante salió al escenario para dar lo mejor de sí, durante una corta presentación que duró alrededor de 45 minutos, según la prensa mexicana. "Están regalando las entradas para Paulina Rubio", anunció un usuario en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los pocos asistentes al evento viralizaron fotos y vídeos del evento mostrando el lugar prácticamente vacío. Además, se quejaron que la presentación inició más de una hora tarde y duró solo 45 minutos, según el diario mexicano Milenio. La falta de asistencia generó burlas y comentarios sobre la cantante mexicana, y los costarricenses reaccionaron con memes al acontecimiento. "Nunca había visto a Costa Rica tan unido para no ir al concierto de Paulina Rubio", publicó otro. Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre el evento. Sin embargo, en sus redes sociales compartió imágenes de su participación en Monterrey, México, en la que cantó frente a miles de espectadores el pasado fin de semana.

