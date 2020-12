Close

Paulina Goto será madre... ¡pero solo en la ficción! La actriz mexicana protagoniza junto a Ludwika Paleta Madre solo hay dos, la nueva serie de Netflix que debutará el 20 de enero en la popular plataforma de streaming. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Paulina Goto revolucionó este martes las redes sociales al compartir una publicación a través de Instagram en la que daba a entender que se encontraba en la dulce espera. "Emocionada por esta nueva aventura. Estoy tan feliz", escribió la joven actriz y cantante mexicana junto a una ecografía del bebé que supuestamente venía en camino. Diferentes medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia con titulares como 'Paulina Goto anunció que está embarazada de su primer hijo con Rodrigo Saval'. La protagonista de exitosas telenovelas como Un camino hacia el destino comenzó a recibir una lluvia de felicitaciones de sus seguidores y compañeros de profesión. "Mi amor bella, felicidades", no tardó en comentar Silvia Navarro. "Felicidades Pau, qué emoción", comentó por su parte Ariadne Díaz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que muchos no sabían es que su ‘embarazo’ en realidad era una estrategia de promoción para anunciar el próximo estreno de su primera serie con Netflix, Madre solo hay 2, en la que comparte créditos con Ludwika Paleta. "Esta es la gran aventura de la cual estoy muy emocionada. Mi nueva serie de Netflix al lado de Ludwika Paleta, Madre solo hay dos. Gracias a todos por sus buenos deseos. Ya hasta dieron ganas, pero por ahora voy a ser mamá en la ficción. Qué emoción", aclaró horas después la intérprete de 29 años en otra publicación. La serie debutará en la popular plataforma de streaming el 2o de enero.

