Paulina Goto está muy enamorada ¿hay boda en puerta? La relación sentimental de Paulina Goto con Rodrigo Saval parece ir viento en popa y quizá pronto pueda llegar al altar del brazo de su enamorado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace dos años y medio, Paulina Goto mantiene un romance con Rodrigo Saval. Desde el inicio de su relación sentimental la pareja se ha mostrado muy enamorada. Ahora, la actriz revela su ya tiene planes de boda con el político mexicano. "Estoy muy bien ahora [con mi novio]. Estoy muy contenta", reveló Goto a los medios de comunicación. "Sí, sí [planeo casarme]. Me encantaría tener una familia". Si bien no quiso ahondar más al respecto, aprovechó para hacer un reflexión de lo que vivió tras la pandemia, que incluyó detener diversos proyectos y atravesar por uno de los momentos más difíciles de su vida como lo fue la muerte de su padre. "Para mí ha sido un año de muchos cambios, pero también de mucho trabajo, de mucho movimiento. Que eso ha estado padre. Siento que para todos han sido tiempos complicados, pero también una oportunidad para crecer, aprender a hacer las cosas de manera distinta y eso ha estado lindo", mencionó. Paulina Goto Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la actriz se confiesa emocionada porque está por dar a conocer su nuevo disco, del cual "tuve que posponer" el lanzamiento a causa de la cuarentena y en cuyas canciones hablará de su vida, sus historias, "también exnovios, de todo". Además, dio a conocer que debutará como villana, pero no quiso dar más detalles. "Se viene mi antagonista y estoy muy emocionada por eso", reveló. "No dije que es de televisión, dije que esperen mi antagonista que ya se viene". Mientras se estrenan sus nuevos proyectos profesionales, Paulina Goto continúa trabajando y disfrutando de su amor.

