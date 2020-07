La pandemia del coronavirus ha llevado a muchos artistas a tener que reinventarse y buscar nuevas maneras de compartir su talento con el público. Este es el caso de la actriz y cantante mexicana Paulina Goto, quien por primera vez en sus diez años de exitosa carrera artística realizará el próximo miércoles 29 de julio un concierto en línea para presentar su nuevo material discográfico, ‘Abbey Road Seasons’, y de paso celebrar su cumpleaños con sus fans. Un esperado show, cuyas entradas se pueden adquirir a través de www.eticket.mex, en el que sonarán canciones como ‘Quiero’, una romántica balada que la protagonista de telenovelas como Un camino hacia el destino escribió junto a su novio, Rodrigo Saval.

¿Cómo has llevado la pandemia?

En mi caso ha habido un poquito de todo. Sobre todo al principio creo que fue más difícil como este proceso de adaptarnos a una forma distinta de vivir, de trabajar. He estado tratando de mantenerme lo más positiva posible, cuidándome mucho, haciendo ejercicio, haciendo cosas que luego no tenía tanto tiempo de hacer debido al trabajo. Ha sido también lindo tener tiempo para mí. Y he estado trabajando mucho en mi música. Tuve tres lanzamientos de tres canciones en este tiempo de confinamiento que son parte de un compilado que se llama ‘Abbey Road Seasons’ que tuve oportunidad de grabar en Londres el año pasado. Quise sacar estas canciones aunque en realidad mis planes eran otros. Iba a sacar otro sencillo, que era un tema mucho de fiesta, pero creo que hace falta escuchar canciones amorosas.

Justamente de la pandemia surge la idea de realizar el concierto en línea…

Estoy muy emocionada por esta oportunidad que se dio de poder hacer este show en línea que, además, es mi primer show de este disco en el que he estado trabajando desde finales del año. Es el 29 de julio, que es mi cumple, entonces va a ser algo muy lindo porque voy a poder compartir mi música y celebrar mi cumpleaños con mis seguidores, mis amigos y mi familia.

¿Cómo va a ser la mecánica del show?

Está dividido como en dos partes: está la parte del show y luego hay un after party. Lo que está bien padre de que el show sea en tiempo real es que a mí me van a llegar los mensajes de la gente que está conectada viendo el show, entonces hay chance de platicar, de que ellos me hagan preguntas, de contar a lo mejor las historias de donde nacieron estas canciones, qué estaba viviendo cuando las escribí... Y terminando el show vamos a tener como una pequeña celebración donde voy a apagar las velitas del pastel y tener más tiempo de platicar y echar más como relajo con la gente me que acompañe ese día.

Una de las canciones que no faltarán es ‘Quiero’, tema que escribiste junto con tu novio. ¿Cómo surgió esta colaboración entre ustedes?

A Rodrigo le encanta la música y es una de las cosas que me enteré cuando empezamos a salir y todavía no éramos novios y la verdad es que eso me conquistó. Me encanta poder compartir la música con él (ríe). Entonces un día estaba en mi casa trabajando con un compositor con el que he trabajado mucho y terminamos de escribir una rola y nos quedamos con ganas de hacer más y justo Ro, mi novio, llegó y no sé lo que íbamos a hacer, pero algún plan teníamos, y le dije 'no, ya nos quedamos picadísimos con la música, es más ponte a escribir con nosotros’. Y al principio estaba así como medio tímido, [pero resultó ser] un compositor nato (ríe). La verdad es que fue un experimento musical del que terminó saliendo una canción superlinda que habla mucho de lo que estábamos viviendo en nuestra relación en ese momento en el que estás superenamorado y que quieres cuidar cada detalle y que todo siempre esté bien.

Sabemos que Rodrigo toca varios instrumentos, ¿tendrá alguna participación en el show?