Paulina Goto y su pareja Rodrigo Saval se casan por lo civil La actriz y cantante mexicana y el joven político se casaron este martes en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La espera llegó a su fin para Paulina Goto y su pareja Rodrigo Saval. Tras comprometerse en septiembre del año pasado, la protagonista de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Un camino hacia el destino y el joven político mexicano se casaron este martes por lo civil en su México natal. Rodeados de sus seres queridos más cercanos, la actriz mexicana y su flamante esposo unieron sus vidas en una íntima y emotiva ceremonia civil de la que trascendieron algunos detalles a través de las redes sociales. La primera imagen llegó desde el perfil de Instagram del propio Rodrigo, quien publicó una instantánea en compañía de la artista mexicana justo antes de dar este paso importante en sus vidas. "A nada de casarnos", escribió el político junto a la fotografía. Paulina Goto Paulina Goto y Rodrigo Saval | Credit: Instagram Rodrigo Saval Horas más tarde, ya casados, Rodrigo no tardó en presumir de su flamante esposa. "Mi esposa", fueron las palabras con las que compartió una instantánea de Paulina. Paulina Goto Paulina Goto | Credit: Instagram Rodrigo Saval Felices de ser testigos de esta hermosa unión, sus invitados no pudieron resistirse a compartir este romántico momento con sus seguidores a través de las redes sociales. Paulina Goto Paulina Goto y Rodrigo Saval | Credit: Instagram Pablo Dazán "El amor de verdad existe y se llama Pau y Ro. Los amo y les deseo una vida entera de felicidad", expresó el productor y cantautor colombiano Pablo Dazán junto a un romántico video de los recién casados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejada de las telenovelas desde hace varios años, Paulina encontró en Rodrigo a su "cómplice", su "mejor amigo" y al hombre con el que desea compartir su vida y formar una familia. "Eres un hombre increíble y amo verte crecer y trabajar por tus sueños. Gracias por tu ternura y tu sentido del humor, que aunque a veces no lo entiendo me da risa verte reír. Sigue brillando y sigue creyendo. Te mereces todo lo mejor siempre y eso es lo que te deseo: pura bonito", fueron las palabras que le dedicó la actriz a su pareja el año pasado con motivo de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades a lo recién casados!

