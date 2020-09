"Amor, eso fuiste para mí": murió el papá de Paulina Goto La protagonista de la telenovela Vencer el miedo (Univision) perdió a su papá a sus 29 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Paulina Goto está de luto. A sus 29 años, la protagonista de la telenovela Vencer el miedo (Univision) acaba de perder a una de las personas más importantes de su vida: su papá. La actriz y cantante mexicana dedicó este miércoles a través de su perfil de Instagram una emotiva publicación a su progenitor, a quien consideraba ‘su ángel de la guarda’. "Amor, eso fuiste para mí y nuestro corazón se queda lleno", escribió Goto junto a varias imágenes en las que recoge algunos de los momentos vividos junto a su papá. La que fuera protagonista del melodrama Un camino hacia el destino también acompañó las instantáneas de unas palabras de su progenitor que siempre las llevará en su corazón. "La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos y compañeros de profesión de Paulina no tardaron en arropar a la actriz mostrándole todo su cariño y apoyo en el que, sin duda, es uno de los momentos más difíciles de su vida. "Pau, te mando todo mi cariño con todo el corazón. Tuve el placer de conocerlo y siempre fue un ser de luz. Te quiero. Lo siento mucho", escribió el actor y cantante Mane de la Parra, quien trabajó con Goto en el melodrama de Televisa El vuelo de la Victoria (2017). Su hermano en la telenovela Mi corazón es tuyo, Polo Morín, fue otro de los actores que tampoco dudó en arropar a su amiga en estos dolorosos momentos que se encuentra viviendo. "Te mando todo mi amor", comentó en su publicación el actor mexicano. Paulina, que estaba muy unida a su papá, compartía con él su amor por la música, como prueban las numerosas imágenes que ha compartido la actriz en sus redes sociales. "Te amo por siempre", escribió en una publicación que compartió en 2017.

