La madrastra más tierna: Paulina Goto presume de la compañía del hijo de Horacio Pancheri La actriz compartió varias fotos en las redes sociales en las que se puede ver la conexión tan especial que tiene con el primogénito de su novio. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En las películas las madrastras suelen ser feas, viejas y malvadas —no hay más que ver el clásico de Walt Disney Blancanieves, por citar un ejemplo— en la vida real, afortunadamente, sucede todo lo contrario. Al menos en el caso de Paulina Goto. A sus 26 años, la bella actriz mexicana ha acogido con los brazos abiertos a Benicio, el hijo que su novio, Horacio Pancheri, tuvo hace casi un lustro con su expareja Carla Pasquini. La que fuera protagonista de la exitosa telenovela Un camino hacia el destino no puede estar más feliz ahora que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su pareja y el pequeño de 4 años, quien viajó de Argentina días atrás para recibir el Año Nuevo junto a su progenitor. Goto, que no suele compartir imágenes del menor a través de las redes sociales, ha presumido en más de una ocasión en los últimos días de la compañía de su hijastro por medio de su perfil de Instagram, donde ha publicado tiernas imágenes que han hecho las delicias de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una de esas instantáneas, la también heroína del melodrama El vuelo de la victoria aparece sosteniendo en brazos al pequeño mientras ambos disfrutan de un relajado día de playa. La foto, que superó en pocas horas los 120,000 “me gusta”, recibió comentarios tan lindos como este: “¡Qué belleza que ames tanto a Horacio y que tu amor se extienda a su hijo! Eres una gran persona y te mereces lo mejor del mundo”, escribió una seguidora de la actriz. En otra de las imágenes que compartió la intérprete mexicana se ve a Paulina, Pancheri y Benicio acostados sobre la arena de lo más felices. No hay duda de que los tres forman una bella familia. Horacio también publicó varias fotos a través de su perfil de Instagram en las que queda latente la complicidad que existe entre su novia y su hijo. Y es que Paulina siempre ha tenido una conexión muy especial con los niños. “Yo siempre he sido superniñera. Me encantan los niños”, reconocía tiempo atrás en una entrevista con Televisa Espectáculos. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La madrastra más tierna: Paulina Goto presume de la compañía del hijo de Horacio Pancheri

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.