Paulina Goto y Horacio Pancheri hace mucho tiempo que tomaron la decisión de dejar de compartir su historia de amor a través de las redes sociales. “Nosotros abrimos la puerta al hacer pública nuestra relación, a que se hablara, para bien o para mal. Recibimos cosas muy bonitas, otras no tan bonitas también. Y buscando nuestra paz, buscando lo mejor para nosotros, nos dimos cuenta que es algo que no nos hace bien. Que preferimos que se quede lo personal, personal. Si estamos, si no estamos, preferimos mantenerlo como algo nuestro”, se sinceraba la actriz y cantante mexicana meses atrás en una entrevista para el programa de televisión Despierta América (Univision).

La que fuera protagonista de la exitosa telenovela mexicana Un camino hacia el destino, sin embargo, no dudó en felicitar este domingo al galán argentino por su cumpleaños con una simpática foto en la que por primera vez en meses se deja ver nuevamente en compañía de Pancheri.

“Hoy cumple años esta personita que quiero y admiro mucho. Deseo para ti mucho amor, mucha luz, que sigas disfrutando la vida y sonriéndole como tú sabes”, expresó Paulina junto a la instantánea.

La publicación, como era de esperar, generó numerosas reacciones entre los seguidores de esta bella parejita ya que desde mayo de este año Goto no compartía una foto junto a Pancheri.

“¿Terminaron o no?”, preguntó intrigada una fan de Paulina tras ver la imagen.

“¡Qué bonito ver que por lo menos sigue el cariño entre ustedes. Una felicitación digna de una mujer educada y madura”, expresó otra seguidora de la también cantante.

Si concluyeron o no su noviazgo es algo que solamente ellos saben, pero de lo que nadie puede dudar es del cariño, el respeto y la admiración que sigue existiendo entre ambos.

¡Y eso, al fin y al cabo, es lo más importante!