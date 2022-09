¡El emotivo momento en que el novio de Paulina Goto se arrodilla y le pide matrimonio! Paulina Goto y Rodrigo Sandoval han decidido comprometerse y compartieron este inolvidable momento con sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que hace tres años Paulina Goto comenzara a salir con Rodrigo Sandoval, todo en su vida ha sido felicidad. Por eso ahora la pareja ha decidido comprometerse y compartieron con los fans el inolvidable momento en que el galán se arrodilla y le pide matrimonio a la actriz mexicana. "Te amo Rodrigo. Me haces la mujer más feliz del mundo", escribió Goto junto a las increíbles imágenes del día de su fiesta de compromiso, compartidas en su canal de YouTube. Sin que ella lo supiera, el político mexicano la llevó de la mano hasta el lugar donde tenía preparada la sorpresa y le entregó el anillo de compromiso arrodillado, ¡como toda una telenovela! "¡Estoy muy nerviosa! ¿Qué está pasando? Está hermoso (el anillo)", dice Goto mientras su novio la sorprende con cada detalle. Luego celebraron con familiares y amigos esta futura unión que viene a sellar el noviazgo que tienen desde 2019, luego de que la actriz terminara con Horacio Pancheri. "Te amo @rodrigosaval ❤️❤️ Qué feliz me hace el decidir pasar la vida juntos. Sin duda, este es uno de los mejores momentos de mi vida y estoy segura que es solo el comienzo", dijo al compartir la noticia con sus seguidores de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Contrario a su relación con Pancheri, Goto ha querido mantener menos expuesto su noviazgo con Sandoval. Aunque la actriz a cada rato comparte fotos con su pareja, lo cierto es que prefiere estar lejos del ojo público. "Lo que se ve no se juzga", dijo en una ocasión.

