Paulina Goto revela cómo sobrelleva la muerte de su padre En septiembre de 2020, falleció el padre de Paulina Goto. A seis meses de esta pérdida, la actriz revela la forma en la que ha podido palear un poco el dolor. Por Carolina Amézquita Pino El pasado mes de septiembre, falleció Eduardo Gómez Gerling, padre de Paulina Goto. En aquel momento, la actriz mostró su sentir en un emotivo mensaje. "Amor, eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno", escribió en aquel momento. Ahora, la protagonista de la serie Madre solo hay dos revela cómo logra palear el dolor de esta importante pérdida en su vida. "La música ha estado para mí en los momentos más importantes y me ha ayudado a estar bien", reveló Goto al diario mexicano El Universal. "Perdí a dos importantes personas para mí [mi padre y mi abuelo] y la música me ayudó a estar bien, a sobrellevar esos difíciles momentos. Me puse a escribir y a dejar todos mis sentimientos en papel". Si bien, la intérprete de Marcela Durán Bracho en la telenovela Vencer el miedo es reconocida por su trabajo actoral, confiesa que la música es uno de sus grandes amores y le apasiona poder dedicarse a ella también. "La gente me ubica como actriz porque así la vida me lo ha presentado; pero a mí la música me mueve, creo que en mismo nivel que actuar. Lo amo igual", agregó. Paulina Goto Image zoom Paulina Goto | Credit: Instagram Paulina Goto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como la música le ha proporcionado un remanso de paz, Paulina Goto espera que sus nuevos temas le ayuden a sentirse mejor a otras personas que estén atravesando por una situación similar o por otras clase de conflictos. "Para mí el arte siempre ha sido importante y creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que el entretenimiento nos ha salvado a todos de alguna forma", mencionó. "La música que hago, la realizo porque me gusta y espero que contribuya a la felicidad de muchas personas más".

