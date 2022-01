¡Sin pelos en la lengua! Paulina Goto revela qué tal es besar a Ludwika Paleta La ex de Horacio Pancheri revela su le gustó la experiencia de besar a su colega con quien regresa a la pantalla en la segunda temporada de Madre sólo hay dos (Netflix). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las escenas de besos entre actores no siempre suelen ser de lo más placenteras o bien logradas. Desde mal aliento hasta lenguas de fuera, actores y actrices han tenido que pasar por experiencias de lo más variadas para lograr exitosas tomas frente a las cámaras. Pero no todo mundo la pasa mal. Sino pregúntenle a Paulina Goto, la actriz mexicana que ha dejado a más de uno boquiabierto al afirmar que su colega Ludwika Paleta besa "muy bien". El comentario surgió cuando la ex de Horacio Pancheri fue entrevistada con respecto a la serie Madre sólo hay dos que hace su regreso triunfal a Netflix con su segunda temporada. "No sé ella pero yo al menos sí me moría de nervios de saber que nos teníamos que dar un beso", explicó la joven actriz a UNOTV.com sobre la escena que les tocó filmar juntas como parte de su interpretación de los personajes de Ana y Mariana. Paulina Goto y Ludwika Paleta Credit: IG/ludwika_paleta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de revela la excelente relación amistosa que existe entre ambas, Goto confirmó que vienen "sorpresas" porque la tercera temporada de Madre sólo hay dos ya empezó preproducción. ¿Habrá más besos entre ambas?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sin pelos en la lengua! Paulina Goto revela qué tal es besar a Ludwika Paleta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.