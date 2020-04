Paulina Rubio: le llueven los memes por desafinado y errático concierto en redes La Chica Dorada desafinó y confundió sus palabras en el "en vivo" que presentó desde su casa ¿Por qué actuó así? ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los conciertos en redes de los famosos por la pandemia del coronavirus ya son prácticamente el pan de cada día. Estrellas de todos los calibres han regalado a los fans tremendos conciertos que van desde la superproducción de Andrea Boccelli para el Domingo de Pascua, que suma ya más de 38 millones de vistas, o recitales más íntimos e interactivos, como el que está cocinando Alejandro Sanz. Pero no todos han dejado tan buen sabor de boca. Tal es el caso del concierto que este fin de semana ofreció Paulina Rubio y que ha generado una verdadera avalancha de memes en la red porque en él la Chica Dorada apareció desafinada y equivocando sus palabras. En el clip aparece la ex Timbiriche en shorts de denim sentada en el suelo de un salón con su icónica y leonina melena un tanto despeinada y los ojos dramáticamente maquillados. "Me uno a esta causa, yo me quedo en causa", exclama mientras trata de comenzar su actuación. "Coronaviiiirus", exclama como intentando vocalizar con dicha palabra. Luego le manda un "saludo" a su excompañera en la mencionada agrupación: Thalía. "Le mando un beso a Thalía, mi compañera, de toda la vida', exclama sin más para luego proceder a entonar una canción: Los fans no pasaron por alto ni su extraña conducta ni su falta de entonación, como tampoco ignoraron sus extrañas pausas donde por momentos se inclinaba y desaparecía de la pantalla. Lógicamente la red no ha perdonado y los memes han caído en cascada. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251958179669385216&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Festilo%2Fgente%2Fabci-vergonzoso-espectaculo-paulina-rubio-durante-concierto-solidario-202004201001_noticia.html SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Doña Paulina no se ha pronunciado explícitamente por la controversia generada. Sin embargo tras el concierto la cantante mexicana colgó un video donde aparece al lado de su "En Vivo" muerta de risa por lo ocurrido y tomándose las cosas a la ligera. En el clip no dice absolutamente nada pero pone de fondo una canción que lo resume todo. ¿Su título? "Yo no soy esa mujer". Ahí. Advertisement

