Actual novia de Mauricio Ochmann revela cómo es su relación con Aislinn Derbez Paulina Burrola no dudó en dar a conocer cuál es el trato que mantiene con Aislinn Derbez, la exesposa de su pareja sentimental Mauricio Ochmann ¿se llevan bien o mal? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental entre Paulina Burrola y Mauricio Ochmann cada vez se torna más formal; incluso, la modelo ya convive con Kailani, la hija que el actor tuvo con Aislinn Derbez. Justamente, la actual pareja sentimental del protagonista de la película Hazlo como hombre reveló cómo es la relación con la exesposa. "Sí [con Aislinn Derbez] tenemos buena relación, la verdad", reveló Burrola a los medios de comunicación. "He conocido a Aislinn por Kailani, pero fuera de ahí no hemos tenido más relación. Yo encantada y ella también". La novia del actor también dio a conocer el trato que tiene con su hija menor y no dudó en llenar de elogios a nena. "La verdad es que Kailani es una niña lindísima, muy amorosa, muy cariñosa; tiene unos papás increíbles, con una educación extraordinaria y, creo, que eso hace que la niña esté muy contenta", mencionó. gettyimages-1024718456.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a que Burrola sea ligada con la familia Derbez debido a su idilio con Ochmann, dejó claro que "no" le preocupa. Por el contrario, considera que como pareja "hemos recibido mucho amor", aunque mencionó que son los fanáticos los que a veces la atacan. "Fue algo que al principio me costó, pero ahora muy tranquila. La verdad, es algo que uno sabe quien es, quien lleva la relación", advirtió. Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann y Paulina Burrola | Credit: Instagram Mauricio Ochmann Paulina Burrola aseguró que tanto ella como Mauricio Ochmann "estamos muy contentos" con el romance y relató cómo se dio el amor entre ambos. "Nos conocimos en Instagram, por una amiga, y así empezó todo. Desde ahí empezó el amor, le acepté un café", concluyó.

