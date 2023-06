Nieta de Talina Fernández la despide en el hospital Paula Levy, quien tuvo algunos conflictos con su abuela, pudo reconciliarse y estar con ella en los últimos momentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Talina Fernández Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Este 28 de junio de 2023, falleció a los 78 años Talina Fernández, quien se encontraba hospitalizada, hace unos días, a causa la leucemia que padecía y le fue descubierta hace un mes. Ante ello, algunos familiares de la conductora se reunieron con ella antes de su partida. Su nieta Paula, segunda hija de Mariana Levy, puedo despedirse de su abuela en el hospital. "Gracias por tanto", escribió Paula en una de sus historias de Instagram. "La mujer más valiente y sabia de mi vida". Acompañó el mensaje con una imagen donde se puede apreciar que su mano está tomada fuertemente a la de Fernández en el nosocomio. Otro de los hijos de la fallecida actriz también se despidió en las historias de su misma red social. "No hay palabras, solo abraza mucho a mi madre por mí", mencionó por su parte Emilio, hijo menor de Mariana. "Vuela alto Dama del buen decir. Te amo". Talina Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fotografía donde se aprecia al joven sentado al lado de la presentadora en un parque fue la fotografía con la que ilustró dicho texto. En otra historia, puso instantáneas de él cuando era pequeño abrazado de su abuela. "Te amo y te amaré por siempre", expresó. Su hijo Coco Levy dio mayores detalles de lo que ocurrió antes de la muerte de la famosa. "Mi mami [Talina Fernández] siempre tuvo un viaje de amor; era amor. Nada más pensaba en lo bueno de la gente y así se fue, rodeada de todos los que la aman, llegaron", reveló a los medios de comunicación. "Finalmente, no tiene dolor, está rodeada de los que la aman. Se fue con una sonrisa y recordando a toda la gente que le ha dado cosas buenas. Y que así la recuerden porque ella era nada más cosas buenas para todos". Talina Fernández y su nieto Emilio Levy El exejecutivo cinematográfico confesó que la también conocida como la Dama del buen decir "se pudo despedir de todos" y ahora está con su hija Mariana a quien tanto extrañaba. "Sus últimos momentos fueron entre somnolencia, por la cantidad de calmantes que le dieron, y cuando estaba despierta lo único que pensaba era en amor para todos, sus hijos y sus nietos, amores y el público", continuó. "Su última voluntad fue que la familia esté bien, todos estemos bien y juntos". Talina Fernández tendrá un funeral "muy sencillo", "muy cercano, muy familiar", pero abierto para quien desee despedirla.

