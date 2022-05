Paula Levy aclara la verdad sobre las fotografías de supuesta violencia intrafamilia: "Ya no tengo miedo" La hija menor de Mariana Levy, Paula, denunció violencia doméstica y ahora revela toda la verdad detrás de esa situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Paula Levy dio a conocer un mensaje y fotografías que mostraban huellas de que sufre violencia intrafamiliar; en ellas, involucraba a su novio Mau Moctezuma. Ahora, la joven aclara toda la verdad detrás de esas imágenes. "Siento que tengo que aclarar esto ya. Hace tres años fui víctima de violencia por una persona con la salí [tenía un romance] y que no voy a mencionar aún por el proceso legal. Hace dos años subí un post exhibiendo los golpes que él en su momento me llegó a dar y lo borré después", inició en el mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. De acuerdo con la hija menor de Mariana Levy, su actual pareja sentimental no tiene nada que ver, pero el agresor quiere involucrarlo. "Esta persona se enojó y empezó a amenazarme con compartir unos videos míos, lleva años acosándome de diferentes cuentas de Instagram y en una de sus amenazas dijo que iba a acabar con mi relación con Mau", explicó. "El lunes veo que sacan en los medios de chismes las fotos que me tomé cuando él me golpeó, pero editadas como si las hubiera subido etiquetando a mi novio (Mau Moctezuma), y sé que esa persona con la que salí, y lleva años acosándome, mandó todo eso así para perjudicar mi relación", explicó. "Les quiero aclarar a todos los medios de comunicación que estoy bien con mi novio. Mau nunca ha sido una persona violenta y mucho menos hice una denuncia en su contra. Él me está acompañando en todo este proceso y me da paz sentirme acompañada de por él". Mariana Levy y su hija Paula Levy Credit: Mezcalent; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de la fallecida actriz aseguró que "todavía no estoy lista para hablar de la persona que causó todo este problema"; sin embargo pretende hacerlo "cuando sea el momento". Paula Levy asegura que continuará la lucha por defenderse. "Gracias a todos los que se preocuparon por mí, de verdad. Estoy más fuerte que nunca y aunque las amenazas ahí están ya no tengo miedo", concluyó. Desde siempre, Paula Levy ha contado con el apoyo de Ana Bárbara, quien fungió como su segunda madre; así como, de su abuela Talina Fernández y de su hermana María.

