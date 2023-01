Paula, hija menor de Mariana Levy deja atrás las polémicas e inicia estudios de actuación Luego de verse envuelta en diversos escándalos durante el 2022, Paula, la hija de la fallecida Mariana Levy ha decidido cumplir su sueño de antaño y seguir los pasos de su madre en la actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2022, Paula, la hija menor de Mariana Levy, estuvo envuelta en diversos escándalos derivados de una denuncia pública sobre violencia intrafamiliar, alejamiento de la familia y una importante enfermedad. Ahora, la joven deja atrás los conflictos y sigue los pasos de su fallecida madre al ingresar al CEA (Centro de Capacitación Artística) de Televisa. "Voy a entrar a estudiar", reveló Paula Levy en entrevista con Eden Dorantes. "Estoy muy emocionada, apenas voy a entrar el próximo lunes [16 de enero de 2022]", agregó. "Es una oportunidad, la verdad, súper, súper cool y estoy muy agradecida de poder estar aquí". La chica confesó que "mil veces" ha soñado con ser actriz y ahora cumple esta meta que tendrá una duración de varios años. "Desde que era pequeña pero no me había atrevido. Entonces ya, ahora sí a dar el aventón, el brinco", confesó. "Son tres años, va a estar padrísimo. Tengo que estar muy enfocada y es algo de tiempo completo. Entonces nada, venir a enfocarse y seguir mi pasión", continuó. "Igual ser villana estaría padre. Pero creo que cada rol tiene su parte súper divertida, de meterte en el personaje y conocer al personaje; entonces, el que sea creo que es muy divertido". Mariana y Ana Paula Levy Credit: The Grosby Group; Instagram/@paulalevyy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La jovencita asegura que es el momento de madurar y seguir adelante, aunque reveló que está recibiendo ayuda económica para dedicarse de lleno a sus estudios, debido a que aún no cuenta con el dinero que le heredaron. "Llega el momento en el que tienes que dar ese brinco hacia tu independencia, valerte por ti mismo. Es complicado, pero estoy muy agradecida porque hay gente que me está ayudando a hacer esto posible porque ahorita no estoy pudiendo trabajar", advirtió. "[Lo relacionado con la herencia de mi madre] son temas muy complicados, muy complicados pero no he podido cobrar mi dinero". Paula Levy se sinceró tras dar a conocer que "la verdad no, para que digo que sí", no ha podido recordar las telenovelas de su mamá Mariana Levy; quizá lo haga más adelante. Mientras tanto, todos sus esfuerzos están encaminados a prepararse para ser actriz.

