Paul Stanley causa preocupación tras su última estancia en el hospital: revela por qué lo ingresaron Al conductor de Hoy no le quedó más remedio que hablar sobre su estado de salud tras desatarse rumores de que la 'fiesta' le había pasado factura. "La verdad es que sí me preocupé mucho". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir paul stanley Credit: Mezcalent Fue hace justamente un año que Paul Stanley, conductor del programa Hoy de Televisa, hizo saltar las alarmas tras ser ingresado en un hospital por un grave cuadro de salmonelosis. Al cumplirse dicha el aniversario de dicho incidente el hijo del desaparecido conductor mexicano Paco Stanley ha tenido que volver a pasar por urgencias, esta vez desatando rumores en México de que la 'fiesta' le había pasado factura. Ante la confusión Stanley tuvo que salir a dar la cara para explicar lo que realmente le ha sucedido y así lo hizo en el programa que comanda al lado de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. "Me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire", explicó el también comediante. "La verdad es que sí me preocupé mucho y a las cinco le dije a [mi novia] Joe, llévame a urgencias porque esto no es normal no sé qué me vaya a pasar". Los médicos le diagnosticaron hipoxemia severa, algo que se traduce en un nivel de oxígeno en la sangre por debajo de lo normal, cosa que afecta directamente a las arterias. Dicho mal causa problemas de circulación y provoca una sensación de 'falta de aire'. Según Stanley al momento de su ingreso a urgencias sus niveles de oxigenación rondaban el 40%, considerado como bajo en contraste con el nivel de saturación de oxígeno de una persona sana que oscila entre el 95 % y el 100 %. Stanley explicó que antes de lo ocurrido había realizado un viaje en avión de aproximadamente 17 horas de Europa a México —con escalas— y que al llegar a su destino comenzó a experimentar sus síntomas. Un mensaje que Paul Stanley publicó en sus Historias de Instagram este martes en referencia a los malestares que experimentó tras su viaje por Europa: Paul Stanley Credit: IG Stories Paul Stanley Un video de las vacaciones de Paul Stanley por Europa: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paul Stanley —quien a veces es confundido en redes es confundido con el guitarrista del grupo de rock Kiss— también contó que ha dado positivo a la COVID-19 en cuatro ocasiones. Recientemente prestó su voz para darle vida al personaje de personaje de Norixius en la versión en castellano de la cinta Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, que encabeza Michelle Rodríguez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paul Stanley causa preocupación tras su última estancia en el hospital: revela por qué lo ingresaron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.