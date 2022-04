Conductor de "Hoy" es hospitalizado de emergencia ¿qué le sucedió? La noticia de que Paul Stanley está hospitalizado causó sorpresa a todos, debido a que ocurrió de un momento a otro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 20 de abril de 2022, Paul Stanley se ausentó del matutino Hoy, donde forma parte del panel principal de conductores. Si bien, durante el programa no se hizo mención sobre su falta, el presentador dio a conocer una imagen donde aparece acostado en una cama de hospital con algunos aditamentos en la cara. "Saludos banda; coman frutas y verduras", escribió para acompañar el mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Se confirmó que el actor tenía un problema de salud poco después, cuando tampoco asistió a la presentación del programa Perdiendo el juicio, del cual es titular y compartirá escena con Lola Cortés, Jorge El Burro Van Rankin y Luis Felipe Tovar. El productor de esta emisión, Guillermo del Bosque, fue quien dio a conocer que Stanley estaba enfermo. "Está malito, algo le cayó mal", bromeó. Acto seguido, se presentó un mensaje del conductor con motivo de dicho lanzamiento. A todos mis amigos de Perdiendo el juicio, compañeros, gente de la prensa, les mando muchos besos y abrazos desde un complejo turístico hospitalario porque ando internadito, ando malito, pero no se pierdan Perdiendo el juicio que hicimos con mucho cariño", mencionó Stanley portando la mencionada bata de hospital que muestra en su fotografía. Paul Stanley Credit: Paul Stanley Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la emisión Hoy de este jueves 21 de abril, Galilea Montijo, una de sus compañeras bromeó con el asunto tras hablar de la nueva temporada del segmento "Las estrellas bailan en Hoy". "Si en la otra me dio gastritis, ahora voy a acompañar al cachetón [Paul Stanley] al hospital", comentó. De momento, se desconocen los motivos que llevaron a Paul Stanley al nosocomio; así como su verdadero estado de salud. Habrá que esperar para saber si dan mayores detalles al respecto.

