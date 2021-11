Paul Rudd es elegido como "el hombre más sexy" de la revista PEOPLE, en 2021 "Me he mandado a hacer tarjetas de presentación", bromea el actor sobre ganar el título. "Me voy a apropiar de esto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paul Rudd - PEOPLE's Sexiest Man Alive Credit: ALEXEI HAY Paul Rudd está teniendo dificultades para aceptar su nuevo título de El hombre más sexy, de 2021 de la revista PEOPLE. El actor, de 52 años, lo ha escuchado todo: amable, autocrítico, afable, trabajador, todas las etiquetas que ha adoptado hasta cierto punto. ¿Pero sexy? Eso está un poco fuera de su alcance. "Tengo suficiente conciencia como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán: '¿Qué?' ", dijo el actor a PEOPLE en la historia de portada de esta semana. "Esto no es falsa humildad. Hay mucha gente que debe de entender esto antes que yo". Tal sentido de humildad, junto con sus hermosos ojos verdes y una sonrisa fácil, es exactamente la razón por la que el público se ha enamorado de Rudd a lo largo de los años. Solo este mes vuelve a formar equipo con Will Ferrell para la nueva serie de Apple TV + The Shrink Next Door y se enfrenta a una de las franquicias más preciadas de Hollywood con Ghostbusters: Afterlife. Paul Rudd Paul Rudd | Credit: (Photo by Roy Rochlin/WireImage) A pesar de su ascenso al estrellato de los protagonistas, Rudd insiste en que es más feliz en casa con su esposa de 18 años, Julie, de 53, y sus hijos Jack, de 17, y Darby, de 12. "Cuando pienso en mí, me considero un esposo y un padre", dice. "Cuando no estoy trabajando, simplemente salgo con mi familia. Es lo que más me gusta". La esposa del actor fue la única persona a la que le contó con anticipación sobre su nuevo título. "Estaba estupefacta", dice. "Pero sabes que fue muy dulce al respecto. Después de algunas risitas y conmoción, dijo: 'Oh, lo hicieron bien'. Y eso fue muy dulce. Probablemente no estaba diciendo la verdad, pero ¿qué va a decir?" Rudd también espera que su círculo de amigos le dé mucho "dolor" de cabeza. "Como deberían. Yo lo haría", admite. "Quiero decir que voy a ser dueño de esto. No voy a tratar de ser como: 'Oh, soy tan modesto'. Estoy haciendo tarjetas de presentación. Pero todos mis amigos me destruirán y espero que lo hagan. Y por eso son mis amigos ". Paul Rudd Paul Rudd | Credit: (Photo by Michael Loccisano/Getty Images) Ahora que es oficialmente sexy, Rudd anticipa que su vida cambiará "mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B Jordan", dice. "Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación con una luz realmente suave. Me gusta reflexionar. Creo que esto va para ayudarme a volverme más introspectivo y misterioso. Y estoy deseando que llegue eso".

